В Северодонецке полиция разоружила мужчину, который угрожал бросить гранату из окна многоэтажки

Сегодня в 12.40 правоохранители получили от местного жителя информацию о том, что мужчина угрожает бросить боеприпас из окна третьего этажа многоэтажки по улице Партизанской.

Прибывшие на место полицейские вошли в квартиру, где находился мужчина, и обезвредили его.

Сейчас 44-летний житель Северодонецка дает объяснения следователям. У него изъяли предмет, похожий на гранату. Его направили на экспертизу.

Следователи совместно с экспертами взрывотехниками и кинологами проводят осмотр места происшествия.

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