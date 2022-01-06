В Северодонецке полиция разоружила мужчину, который угрожал бросить гранату из окна многоэтажки
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Сегодня в 12.40 правоохранители получили от местного жителя информацию о том, что мужчина угрожает бросить боеприпас из окна третьего этажа многоэтажки по улице Партизанской.
Прибывшие на место полицейские вошли в квартиру, где находился мужчина, и обезвредили его.
Сейчас 44-летний житель Северодонецка дает объяснения следователям. У него изъяли предмет, похожий на гранату. Его направили на экспертизу.
Следователи совместно с экспертами взрывотехниками и кинологами проводят осмотр места происшествия.
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