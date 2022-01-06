“Такая сладкая попка”. Кунаки в крошечном бикини показала мокрое тело

На первом фото модель позирует в кадре спиной к объективу, сидя на песке, а на втором изображена в полный рост в мокром купальнике.

“Такая сладкая попка”, – восхитились поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

—