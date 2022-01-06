“Такая сладкая попка”. Кунаки в крошечном бикини показала мокрое тело
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На первом фото модель позирует в кадре спиной к объективу, сидя на песке, а на втором изображена в полный рост в мокром купальнике.
“Такая сладкая попка”, – восхитились поклонники.
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Контекст:
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.
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