 

Россиянина задержали в Казахстане

06.01.2022, 15:47, Новости дня
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В Костанайской области Казахстана среди 245 задержанных ночью полицейскими оказалось несколько иностранцев, в том числе один россиянин, сообщают СМИ.

После задержания 35 человек были отпущены, это несовершеннолетние и женщины, передает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Среди задержанных оказались несколько жителей других стран, в том числе житель России. Полиция установит, с какой целью иностранцы приехали в регион.

По данным правоохранительных органов, задержанные нарушали общественный порядок, ломали лавки и разбрасывали мусор. На месте задержания были найдены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.

В ходе беспорядков в регионе пострадал один полицейский, его госпитализировали.

Напомним, в среду погромщики попытались снести памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена.

Также был захвачен аэропорт Алма-Аты.

В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



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