 

Синоптики предупредили о похолодании в Москве на Рождество

06.01.2022, 15:47, Новости дня
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Похолодание в Москве усилится на Рождество, температура опустится до минус семи градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра днем… похолодание (в Москве) усилится. Дневная температура вернется в климатическое русло января: минус пять,  минус семь», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, утром и вечером «сохранится вероятность скоротечного заряда снега», вечером усилится ветер в порывах до 10-15 метров в секунду, закружит метель, видимость ухудшится до 4-6 километров.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, метели и ветра до седьмого января.



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