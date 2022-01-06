Синоптики предупредили о похолодании в Москве на Рождество

Похолодание в Москве усилится на Рождество, температура опустится до минус семи градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра днем… похолодание (в Москве) усилится. Дневная температура вернется в климатическое русло января: минус пять, минус семь», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, утром и вечером «сохранится вероятность скоротечного заряда снега», вечером усилится ветер в порывах до 10-15 метров в секунду, закружит метель, видимость ухудшится до 4-6 километров.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, метели и ветра до седьмого января.