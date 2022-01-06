Togg представил свой первый электрический автомобиль Transition Concept

Новая турецкая компания TOGG презентовала в США новый концепт автомобиля.

Для разработки новой модели под названием Transition Concept привлекли специалистов бренда Transition Concept. В компании пока не готовы ответить на вопрос о том, будет ли в дальнейшем показан серийный экземпляр предложенного концепта. Вместе с тем новый прототип Transition Concept получил достаточно современный и яркий вид, заслуживающий внимания.

Производитель намерен удивлять не только дизайном, но и инновационными технологиями, которые заслуживают особого внимания. Пока уровень производительности и другие параметры транспортного средства умалчиваются разработчиками до появления более завершенного проекта от TOGG.