 

Togg представил свой первый электрический автомобиль Transition Concept

06.01.2022, 15:44, Новости дня
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 Новая турецкая компания TOGG презентовала в США новый концепт автомобиля.

Для разработки новой модели под названием Transition Concept привлекли специалистов бренда Transition Concept. В компании пока не готовы ответить на вопрос о том, будет ли в дальнейшем показан серийный экземпляр предложенного концепта. Вместе с тем новый прототип Transition Concept получил достаточно современный и яркий вид, заслуживающий внимания.

Производитель намерен удивлять не только дизайном, но и инновационными технологиями, которые заслуживают особого внимания. Пока уровень производительности и другие параметры транспортного средства умалчиваются разработчиками до появления более завершенного проекта от TOGG.



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