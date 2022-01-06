Позднее отцовство в 80 лет: за что окружающие осуждали Эммануила Виторгана и как он отстаивает свое право на счастье

Эммануил Гедеонович Виторган – один из любимых артистов советского кино для многих зрителей. Светлые образы, стандарты, придуманные исполнителем в фильмах, даже в нынешнее время удивляют своим колоритом.

В настоящее время его знают миллионы телезрителей, он исполнил уже больше сотни ролей в кино и до сих пор продолжает сниматься. Но в последние несколько лет внимание к нему приковано по другой причине. Не так давно он стал папой двух дочерей, что спровоцировало неоднозначную реакцию в обществе. Да и последний брак Виторгана вызывал непонимание не только друзей, но даже сына, Максима Виторгана. За что осуждают артиста окружающие и как он отстаивает свое право на счастье?

Поздравление от дочерей

27 декабря Эммануилу Виторгану исполнилось 82 года. Маленькие дочки-погодки возрастом 2 и 3 года пожелали своему папе долгих лет жизни. Малышки взялись за руки и начали танцевать. Дочери Эммануила Гедеоновича организовали концерт для известного отца, поздравили его с днем рождения. После этого пожелали отцу оставаться с ними «долго, долго».

Запись выступления для Эммануила Гедеоновича была опубликована на его странице в «Инстаграме». В комментарии к посту актер указал текст полученного им поздравления. Виторган и его жена Ирина Млодик для рождения девочек воспользовались услугами суррогатной мамы. У Эммануила Гедеоновича от прошлых браков имеется дочь Ксения и сын Максим.

Личная жизнь

Его самый первый брак случился в студенческие годы. Артист полюбил Тамару Румянцеву, она была его сокурсницей. К моменту завершения обучения в вузе молодая пара была жената. У семьи появилась дочка Ксюша. Когда девочке было 5 лет, Эммануил развелся с женой. Это произошло после его встречи с Аллой Балтер. Артист влюбился с первого взгляда, а Алла ответила взаимностью. В браке появился сын Максим, который решил пойти по стопам родителей.

Виторган до сих пор чувствует себя виноватым в связи с уходом из первой семьи. Ксения встала на ноги без помощи отца, он не принимал участия в ее воспитании.

Только после сорока лет карьера Эммануила Гедеоновича пошла в гору. Он играл по тридцать спектаклей в месяц, снимался в нескольких кинокартинах ежегодно. А супруга очень часто отказывалась от ролей и почти пожертвовала своей кинокарьерой ради семьи.

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Поскольку на ней были все бытовые хлопоты и заботы об их сыне, Виторган наконец добился успехов в профессии. Он часто снимался, стал востребованным актером и в театре, и в кино, но вдруг случайно узнал о болезни. Во время обследования у него обнаружили опухоль. К счастью, болезнь диагностировали на ранней стадии и сразу же сделали операцию.

Алла Балтер всегда была рядом и приложила максимум усилий для того, чтобы он не падал духом и продолжал борьбу. Когда лечение закончилось и супруги обрели уверенность в том, что все будет хорошо, то же заболевание подкосило и Аллу. На этот раз борьба продолжалась три года. Но, как они ни старались, спасти Аллу не получилось. Супруги провели вместе больше тридцати лет, и артисту казалось, что он потерял смысл жизни и желание двигаться дальше после ее смерти.

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Позднее счастье

Выйти из депрессии Эммануилу Гедеоновичу помогла Ирина Млодик. Будущие супруги были знакомы очень давно, еще при жизни Аллы Балтер, но их связывала только дружба. Ирина Млодик всегда была рядом, поддерживала и выслушивала. Она смогла стать для него другом, а несколько позднее их чувства переросли в любовь. Он снова обрел желание жить, к нему как будто вернулась молодость.

Большинство его знакомых не понимали, как он мог после такой потери вновь жениться, и считали это предательством памяти Балтер. Многие не пришли на их с Ириной Млодик свадьбу. На торжественном мероприятии не было даже его сына.

Лишь через пару лет Максим нашел в себе силы понять отца и наладил отношения с его супругой. Сын Эммануила Гедеоновича был благодарен Ирине за то, что она вернула папу к жизни. Виторган говорит, что сейчас Максим созванивается с ней намного чаще, чем с ним самим.

Дочери

Но спустя несколько лет у общественности снова появился повод для осуждения. Ему было 78 лет, ей – 56, когда у них родилась первая дочь Этель. А через два года Эммануил Виторган стал папой еще одной дочки. Для этого пришлось обратиться к суррогатной матери. Эта история получила большой резонанс.

Кто-то искренне радовался тому, что артист не побоялся взять на себя отцовские обязательства в столь преклонном возрасте, а кто-то обвинял его в безответственности.

А он сам первый раз в жизни в полной мере смог насладиться отцовством. С мамой его первой дочери они развелись, их с Аллой сын недополучал его внимания из-за повышенной сосредоточенности актера на карьере. А своим младшим детям Виторган наконец смог отдать все свое время. Эммануил Гедеонович не обращает внимания на осуждения и отстаивает свое право на счастье. “Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен”, – говорит он.