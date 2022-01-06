Зеленский извинился перед Токаевым за свое вчерашнее поздравление “победившему народу Казахстана”

Президент Украины Владимир Зеленский принес извинения казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву за своё вчерашнее обращение.

Накануне он поздравлял народ Казахстана “с блестящей победой над режимом имперских марионеток” и выражал готовность признать новое правительство страны, как только оно сформируется. Казахи, как и украинцы, “нашли в себе силы перевернуть тёмную страницу своей истории” и твёрдо выбрали европейский курс развития, развернувшись к горизонтам цивилизации, писал глава государства.

Однако теперь Зеленский утверждает, что не видел текст обращения – его якобы подготовили дипломаты на случай победы оппозиции, а затем случайно опубликовала девочка-практикантка от имени президента.

“Уверяю уважаемого Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева в том, что если бы я видел подобный текст, то с гневом отверг бы его, как попытку подорвать основы нашего межгосударственного взаимодействия и неприкрытое посягательство на стабильность и благополучие общества Казахстана”, – заявил президент.

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