 

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

06.01.2022, 15:17, Новости дня
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В семи регионах РФ за неделю отмечается улучшение эпидситуации, в 24 ситуация осложнилась из-за снижения охвата тестированием, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах. В семи регионах отмечается улучшение», – цитирует Голикову оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом сообщается, что три региона РФ близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу: Тыва, Липецкая область и Подмосковье.

«Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,0%), Липецкая область (76,7%) и Московская область (76,5%). Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области», – говорится в сообщении оперштаба.

Лидеры по уровню коллективного иммунитета Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%).

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 69,88%, он уменьшился в сравнении с предновогодними показателями.

На 30 декабря коллективный иммунитет составлял 71,4%, а 24 декабря – 72%.

Ранее в РФ за прошедшие сутки было выявлено 15 316 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,5 млн случаев заболевания с начала пандемии.



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