 

Умер актер Бычков из «Кин-дза-дза»

06.01.2022, 15:17, Новости дня
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На 72-м году жизни умер российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный широкому зрителю по роли «Кин-дза-дза».

«Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти», – сообщил источник в правоохранительных органах «Комсомольской правде».

Сын актера сообщил, что отец встретил Новый год в кругу семьи, утром тело нашла супруга артиста. Она вызвала скорую помощь и оперативные службы.

Бычков известен по фильмам «Кин-дза-дза», «Покровские ворота», «Двенадцать стульев», «Борис Годунов». Актер играл в нескольких спектаклях в Театре на Малой Бронной. Всего он снялся в 50 картинах, участвовал в 70 спектаклях.



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