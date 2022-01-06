 

Суд в Киеве арестовал все имущество Порошенко

06.01.2022, 15:17, Новости дня
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Печерский суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.

«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», – передает слова юриста РИА «Новости».

Защита лидера «Европейской солидарности» намерена подать апелляцию на решение суда.

Напомним, украинская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте всех активов и имущества Порошенко.

Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.

Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.

Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.



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