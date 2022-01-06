Диетолог Савицкая: ежедневное употребление яиц может привести к преждевременной смерти

Маргарита Савицкая пояснила о влиянии яиц на здоровье человека. Диетолог упомянула, что риск преждевременной смерти повышается на 6 процентов, если каждый день есть яйца.

Маргарита Савицкая вспомнила эксперимент, проведённый американцами. Специалисты из США установили, что частое употребление яиц может повысить вероятность проблем с сердцем и сосудами. Диетолог считает эти результаты необъективными, потому что американские учёные не учли личные характеристики участников исследования. Например, были проигнорированы возраст, вредные привычки и образ жизни.

Диетологи продолжают спорить, сколько же яиц можно включить человеку в его недельный рацион. Маргарита Савицкая подчеркнула пользу яичного белка, который включает в себя протеин. Желток богат на жирные кислоты, что тоже немаловажно. Не в пользу яиц выступает большое количество в них холестерина. Ведь он может вызвать осложнения для сердца или атеросклероз.

Стоит отметить, что вредным будет холестерин в переработанных продуктах. Холестерин в натуральных сырьевых продуктах не такой опасный. Так что диетолог Савицкая советует не заострять на нём внимание, если человек не питается яйцами ежедневно.

Источник: solenka.info