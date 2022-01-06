 

Ксения Бородина раскрыла свой секрет похудения

06.01.2022, 15:12, Разное
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Ксения Бородина вместе с детьми наслаждаются отдыхом на Мальдивах.
Известная телеведущая пояснила своим подписчикам о секретах идеального тела. Фанаты Бородиной говорят о том, что она изменилась в лучшую сторону после развода с мужем. Звезда пояснила о секретах стройности в своем профиле-Instagram.

Бородина поделилась, никакого волшебства тут нет. Знаменитость против таблеток для похудения. Только правильное питание и упражнения. Важную роль играет генетическая предрасположенность. Можно еще зашить рот, чтобы не есть, – пошутила Бородина в профиле.

Женщина с детьми хорошо проводят время на Мальдивах. Подписчики следят за страничкой звезды и любуются прекрасной фигурой.



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