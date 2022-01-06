 

Роспотребнадзор зафиксировал случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом в России

06.01.2022, 15:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Татьяной Руженцовой из научно-исследовательского университета Москвы имени Г. Н. Габричевского было обнаружено, возможно, одновременное заражение гриппом и коронавирусом. С подобной проблемой столкнулась беременная женщина, проживающая в Севастополе.
Замдиректор сообщила, о заражениях они слышали и раньше. Вся ситуация контролировалась с начала коронавирусной инфекции. Подобное регистрировалось по всему миру, РФ не стала исключением. Осенью прошлого года беременная жительница в одно время подхватила коронавирусную инфекцию и грипп.

Одновременное заражение гриппом и вирусом группы SARS-CoV-2 крайне опасно для человека. Поражается дыхательная система, болезнь длительная и проходит в тяжелой форме.

Источник: govoritmoskva.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Иммунитет к SARS-Cov-2 может сохраняться долгие годы — исследование

09.09 / В России начал дешеветь бензин

16.11 / Хонь-Хень – путешественик во времени

06.11 / Мнение: Сталин виноват в коронавирусе

11.12 / Ольга Кузьмина призналась, что выступала на «Ледниковом периоде» со сломанными ребрами

08.06 / Мнение: График индейки, или чем опасны доллары

28.12 / Мнение: Вакцинация не помогла

11.01 / На Стаса Михайлова подали в суд за присвоение себе 1 миллиона рублей

19.08 / Мнение: Тираны мира торжествуют

15.08 / Мнение: Славяне лежачих не бьют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика