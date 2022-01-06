Роспотребнадзор зафиксировал случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом в России

Татьяной Руженцовой из научно-исследовательского университета Москвы имени Г. Н. Габричевского было обнаружено, возможно, одновременное заражение гриппом и коронавирусом. С подобной проблемой столкнулась беременная женщина, проживающая в Севастополе.

Замдиректор сообщила, о заражениях они слышали и раньше. Вся ситуация контролировалась с начала коронавирусной инфекции. Подобное регистрировалось по всему миру, РФ не стала исключением. Осенью прошлого года беременная жительница в одно время подхватила коронавирусную инфекцию и грипп.

Одновременное заражение гриппом и вирусом группы SARS-CoV-2 крайне опасно для человека. Поражается дыхательная система, болезнь длительная и проходит в тяжелой форме.

Источник: govoritmoskva.ru