 

Россия направила в Казахстан десантников в рамках миссии ОДКБ

06.01.2022, 15:08, Разное
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Россия направила в Казахстан воздушно-десантные войска в рамках миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на секретариат организации.

ВДВ России. Фото: structure.mil.ru

«Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», — заявили в секретариате.

Таким образом, миссия ОДКБ в Казахстане официально началась. Помимо России, свои вооруженные силы в Казахстан направили и другие члены организации: Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». После этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что она приняла решение направить «коллективные миротворческие силы» в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

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Не в силах справиться с ситуацией в Алматы, президент Токаев потребовал ввести в Казахстан войска ОДКБ, то есть потенциально российские. Ему могут этого не простить

Ранее сегодня полиция Алматы заявила, что в городе были убиты десятки протестующих, минувшей ночью в городе, по ее данным, произошла попытка атаки административных зданий и департамента полиции. На площади перед мэрией военные провели операцию по «зачистке» территории от протестующих. Ночью власти города объявили о начале антитеррористической спецоперации. Минздрав Казахстана, в свою очередь, сообщил, что в ходе протестов пострадали свыше тысячи человек.

Из-за сложившейся ситуации в Казахстане ночью вновь перестал работать интернет. Накануне его не было в стране почти семь часов. Работа всех банков в Казахстане также приостановлена. Полиция Алматы заявила

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

Источник: Новая газета



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