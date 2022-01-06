 

В КНДР объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты

06.01.2022, 15:06, Новости дня
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В ходе испытаний, которые в КНДР назвали успешными, проверяли управляемость и устойчивость ракеты, которую хотят использовать как “отдельную боевую часть” гиперзвукового оружия. Кроме того, “была проверена надежность систем усиления топлива в зимних климатических условиях”.

ЦТАК утверждает, что ракета совершила “боковой маневр на 120 км от начального азимута пуска” и поразила цель на расстоянии 700 км.

За испытаниями наблюдали представители правящей в стране Трудовой партии, о присутствии главы КНДР Ким Чен Ына не сообщается.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет.

Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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