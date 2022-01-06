 

Луценко: События в Казахстане показывают, что страна с расколотыми элитами и непопулярной коррумпированной властью становится легкой добычей Кремля

06.01.2022, 15:06, Новости дня
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Три реакции на события в Казахстане.

1. Без организованной политической партии или группы с лидерами и публичными целями протесты или захлебываются (как в Беларуси), или скатываются в мародерство (как в Казахстане).

2. Кремлевский жандарм стал демонстративно агрессивным. Восстановление империи сейчас происходит не только подкупом элит, но и самолетами со спецназом.

3. Страна с расколотыми элитами и непопулярной коррумпированной властью становится легкой добычей Кремля.

Источник: Юрій Луценко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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