 

Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака

06.01.2022, 15:06, Новости дня
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Артист позирует с детьми на фоне слепленного снеговика. 

“С Новым годом и Рождеством”, – подписал фото многодетный отец.

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Публикация от Am (@arsen_mirzoian)

Контекст:

Сыновья Мирзояна от первого брака проживают вместе с матерью в Запорожье.

В 2011 году Мирзоян во время участия в шоу “Голос країни” на “1+1” познакомился с дочерью украинской певицы Нины Матвиенко Тоней Матвиенко, которая также принимала участие в проекте.

В 2016 году у Матвиенко и Мирзояна родилась дочь Нина. В июне 2017 года пара зарегистрировала брак. У Матвиенко от предыдущих отношений есть взрослая дочь. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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