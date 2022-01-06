Телеграм-канал NEXTA полностью перейдёт на казахский язык

Основатель одного из самых известных русскоязычных телеграм-каналов NEXTA Степан Путило объявил о полной смене повестки своего канала и переключении внимания на аудиторию из Казахстана, где сейчас происходят масштабные антиправительственные протесты.

Первым шагом на этом пути станет написание всех последующих постов на казахском языке, а название канала будет переименовано в «БIPГЕУ» (с казахского—«кто-то»).

– Мы давно боремся с назарбаевской диктатурой. Казахи усовершенствовали нашу тактику по ведению жёстких протестов и дошли до захвата административных учреждений. Как итог, около 60 тысяч свободных казахов подписались на нас после начала протестов, а Токаев настолько перепугался, что объявил нас своими личными врагами и звонил Лукашенко с целью угомонить нас. С этого дня мы не успокоимся, пока тирания в Казахстане не будет уничтожена и станем рупором казахской свободы и революции. Алга Казахстан! — написал Путило.

Первым сообщением на казахском языке стал призыв пожертвовать деньги редакции на недавно открытый счёт в тенге. Также в канале появилось сообщение под названием «Три ошибки казахского протеста».

По мнению телеграм-канала, главные ошибки состояли в том, что протестующие выходят на протесты каждый день, а не каждое воскресенье, тем самым растрачивая силы впустую. Также казахи обделили вниманием мотивирующие видеоролики от Максима Каца, таким образом понижая свой боевой дух. Третья ошибка заключалась в том, что казахи не были подписаны на соцсети нескольких букмекерских контор.

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