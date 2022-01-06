 

Мнение: Россия влипла в Казахстан?

06.01.2022, 14:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Население Казахстана – около 19 млн человек. В армии Казахстана служат порядка 70 тыс военнослужащих. Штатная численность Национальной гвардии Казахстана  около 35 тыс. человек. МВД Казахстана – это еще около 85 тыс человек. То есть в стране порядка 190 тыс официально вооруженных силовиков. Приблизительно на 100 гражданских (включая детей, стариков и женщин) приходится один «человек с ружьем» и в погонах. И этого количества вооруженных людей оказалось недостаточно, чтобы усмирить мародеров и бандосов, воспользовавшихся протестами и начавших громить магазины и банки…

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». Странное заявление. Еще только вчера по словам того же самого Токаева, прозвучавшим в обращении к населению, на улицах городов Казахстана орудовали «хулиганствующие элементы»,  а уже к вчерашнему вечеру хулиганы трансформировались в террористов. Так получается?

В ОДКБ просьбу президента Казахстана услышали и уважили. И сегодня в Казахстане официально началась «миссия ОДКБ».

Конечно, помимо России, свои вооруженные силы в Казахстан направили и другие члены организации: Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Но очевидно, что основа «миротворческих сил» ОДКБ – российские десантники. Сколько их? По всей видимости, это несколько тысяч солдат и офицеров. И им предстоит сделать то, с чем не справляются 190 тыс силовиков Казахстана? Или Токаев запросил помощь ОДКБ только потому, что не доверяет своим силовикам? Но как бы эти самые казахстанские силовики, заключив перемирие и тактический союз с «хулиганствующими элементами» вместе с этими самыми «хулиганами», мародерами и бандосами не начали отстреливать миротворцев ОДКБ. Нет, в прямые боестолкновения с миротворцами ОДКБ они, конечно, не полезут, но вполне могут начать постреливать по пришлым военным исподтишка.

В общем, перспективы – скверные. Похоже, что Россия влипла в Казахстан. И влипла надолго. Или я не прав?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Кварк-глюонная плазма течет как вода

23.03 / “Поднимаю бокал”: Настя Каменских призвала поклонников к экзотическому отдыху

17.09 / Анна Курникова показала подросшую дочь Машу

13.10 / Скандалы: «Расстрельная» должность алтайских чиновников

08.08 / Мнение: Из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы

23.11 / Подводная лодка “Казань” поразила цель за тысячу километров

11.04 / Гериатр Ольга Ткачева оценила влияние возраста на память человека

16.08 / «Какое-то событие потрясло самолет»

30.11 / “С детства обостренное чувство справедливости”: Бородина объяснила свою реакцию на ложь в Сети

07.12 / Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика