Мнение: Россия влипла в Казахстан?

Население Казахстана – около 19 млн человек. В армии Казахстана служат порядка 70 тыс военнослужащих. Штатная численность Национальной гвардии Казахстана около 35 тыс. человек. МВД Казахстана – это еще около 85 тыс человек. То есть в стране порядка 190 тыс официально вооруженных силовиков. Приблизительно на 100 гражданских (включая детей, стариков и женщин) приходится один «человек с ружьем» и в погонах. И этого количества вооруженных людей оказалось недостаточно, чтобы усмирить мародеров и бандосов, воспользовавшихся протестами и начавших громить магазины и банки…

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». Странное заявление. Еще только вчера по словам того же самого Токаева, прозвучавшим в обращении к населению, на улицах городов Казахстана орудовали «хулиганствующие элементы», а уже к вчерашнему вечеру хулиганы трансформировались в террористов. Так получается?

В ОДКБ просьбу президента Казахстана услышали и уважили. И сегодня в Казахстане официально началась «миссия ОДКБ».

Конечно, помимо России, свои вооруженные силы в Казахстан направили и другие члены организации: Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Но очевидно, что основа «миротворческих сил» ОДКБ – российские десантники. Сколько их? По всей видимости, это несколько тысяч солдат и офицеров. И им предстоит сделать то, с чем не справляются 190 тыс силовиков Казахстана? Или Токаев запросил помощь ОДКБ только потому, что не доверяет своим силовикам? Но как бы эти самые казахстанские силовики, заключив перемирие и тактический союз с «хулиганствующими элементами» вместе с этими самыми «хулиганами», мародерами и бандосами не начали отстреливать миротворцев ОДКБ. Нет, в прямые боестолкновения с миротворцами ОДКБ они, конечно, не полезут, но вполне могут начать постреливать по пришлым военным исподтишка.

В общем, перспективы – скверные. Похоже, что Россия влипла в Казахстан. И влипла надолго. Или я не прав?

Фотография отсюда

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