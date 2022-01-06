Арестованы подозреваемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме

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06.01.2022, 14:32, Новости дня
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Суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки, их отправили под стражу на два месяца, сообщили в региональной прокуратуре.

«Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя ведомства.

Уточняется, что ходатайство об аресте рассматривал Свердловский суд Костромы.

Ранее было опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве ребенка в Костроме. Напомним, во вторник в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там еесхватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначалаизнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».



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