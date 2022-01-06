Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный нефтяной газ

Правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки транспорта на АЗС.

Отмечается, что меры по стабилизации социально-экономической ситуации приняты в соответствии с поручениями президента Касым-Жомарта Токаев.

«Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана», – передает заявление правительства РИА «Новости».

Предельная цена в Мангистауской области, где начались протесты, составит 50 тенге (0,11 доллара) за литр, в Алма-Ате – 65 тенге (0,15 доллара), в столице Нур-Султане – 70 тенге (0,16 доллара).

В заявлении указано, что полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы.

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В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане