Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный нефтяной газ
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Правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки транспорта на АЗС.
Отмечается, что меры по стабилизации социально-экономической ситуации приняты в соответствии с поручениями президента Касым-Жомарта Токаев.
«Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана», – передает заявление правительства РИА «Новости».
Предельная цена в Мангистауской области, где начались протесты, составит 50 тенге (0,11 доллара) за литр, в Алма-Ате – 65 тенге (0,15 доллара), в столице Нур-Султане – 70 тенге (0,16 доллара).
В заявлении указано, что полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
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