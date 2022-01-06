Майнинг криптовалют снизился после событий в Казахстане

Майнинг самой крупной криптовалюты – биткоина – обвалился на фоне событий в Казахстане, эта страна стала крупным центром добычи криптовалют после запрета на такую деятельность в Китае в 2021 году, сообщают СМИ.

Хешрейт сильно снизился в пулах, которые широко применяются казахстанскими майнерами, больше всего пострадали 1THash (падение на 82%), OKExPool, (падение на 46,3 %) и KuCoinPool (падение на 22,7%), передает 3dNews.

Также снизился курс биткоина и многих других криптовалют. За последние сутки он сократился на 1,62%, 5 января падение составляло 4,6%. Ethereum упал почти на 7%.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.