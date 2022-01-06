 

“Как обычно, красава”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте

06.01.2022, 14:22, Новости дня
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Саливанчк выбрала модель платья с оборками на плечах и вырезом, обнажающим пышную грудь.

“А вы верите в чудеса? Чудеса случаются только там, где в них верят, и чем больше верить, тем больше они будут случаться!” – написала она.

Актриса отметила, что вера материализует мысли.

“Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня. И пусть вам скажут: “Это глупо!”, вы все же верьте в чудеса! Уж лучше ждать с надеждой счастья, чем сдаться, опустив глаза! С вами всегда происходит то, во что вы действительно верите; именно ваша вера делает эти события возможными”, – заявила она.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“Ты, как обычно, красава. Спасибо огромное за поздравление”, – прокомментировал подписчик aleksejpetrovskij81.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”. Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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