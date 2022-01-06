“Тигрица”, “Такая стройняшка”. Звезда “Великолепного века” Узерли снялась в обтягивающей одежде
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На заглавном фото знаменитость позирует, слегка отверну голову в сторону, а на втором изображена на стуле возле окна.
Узерли также показала черно-белые варианты этих снимков.
“Тигрица”, – оценили образ Узерли поклонники.
“Такая стройняшка”, – написали фолловеры.
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Контекст:
Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье.
В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.
Старшая дочь актрисы Лара родилась в феврале 2014-го от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Младшая дочь Лили Кои появилась на свет в январе 2021-го. Имя отца девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.
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