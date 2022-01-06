 

“Тигрица”, “Такая стройняшка”. Звезда “Великолепного века” Узерли снялась в обтягивающей одежде

06.01.2022, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заглавном фото знаменитость позирует, слегка отверну голову в сторону, а на втором изображена на стуле возле окна.

Узерли также показала черно-белые варианты этих снимков.

“Тигрица”, – оценили образ Узерли поклонники.

“Такая стройняшка”, – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. 

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.

Старшая дочь актрисы Лара родилась в феврале 2014-го от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Младшая дочь Лили Кои появилась на свет в январе 2021-го. Имя отца девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / ХАМАС предупредил Израиль об объявлении войны в случае аннексии Западного берега

01.03 / Пашинян заявил о намерении привести Армению к полупрезидентской форме правления

03.11 / 12 тысяч лет назад над пустыней Атакама взорвалась комета

16.08 / Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

03.09 / В Германии оценили заявление Лукашенко о фальсификации данных по Навальному

15.12 / Памфилова приняла участие в акции «Елка желаний»

06.07 / Стал известен портрет выпускника 2021 года

18.11 / СТРАНА – журналисты заподозрили мужа генпрокурора Украины в коррупционных схемах

26.10 / Мишустин призвал регионы заранее прогнозировать ситуацию с COVID-19

24.09 / Шефир подтвердил, что ему предоставили охрану. СМИ писали, что это сделала СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика