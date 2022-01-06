Китай разрешил строительство майнинговой фермы на Байкале

Министерство экономики КНР разрешило компаниям и частным лицам заниматься производством криптовалюты за пределами страны при условии конвертации средств в юань и уплаты налогов в государственный бюджет.

Первым предприятием, которое намерено производить криптовалюту за пределами Китая, стала компания China Modern Technologies. Её собственники уже приобрели построенную в 2012 году на озере Байкал фабрику по разливу питьевой воды, которая так и не смогла заработать из-за особенностей экологического законодательства РФ.

Уже в этом году собственники намерены построить в поселке Култук Иркутской области гидроэлектростанцию, призванную как обеспечить дешёвым электричеством близлежащие населённые пункты, так и производить криптовалюту. Китайцы планируют трудоустроить на предприятии около 500 человек, согласно российскому законодательству, при этом не исключают возможность привлечения квалифицированных специалистов из КНР.

Правительство КНР подчеркнуло, что российская сторона будет содействовать инвесторам из Поднебесной. Устная договорённость об этом была достигнута в ходе Петербургского международного экономического форума.

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