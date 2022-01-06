 

Названы лучшие инновации Москвы 2021 года

06.01.2022, 13:54, Разное
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Среди участников программы StartHub.Moscow – компания-разработчик платежной экосистемы нового поколения с использованием технологии блокчейн. Инновационный сервис позволяет расплачиваться за товары и услуги не только банковскими картами и электронными деньгами, но и криптовалютами, токенами и цифровыми активами.

Один из победителей трека EngineeringTech “Московского акселератора” создал софт для работы с 3D-моделями в виртуальной среде. Программное обеспечение помогает cоздать VR-проект на основе любой 3D-модели за считаные минуты. В проекте могут работать сразу несколько человек, в том числе удаленно.

Другой проект стал лауреатом премии “Новатор Москвы” в номинации “Меняющие реальность”. Вертикальные фермы с автоматическим поливом, контролем освещения и температуры можно разместить в любом помещении и круглый год получать урожай овощей, трав, салата, клубники. Технология подходит для всех климатических широт.

Производством управляет искусственный интеллект. Программное обеспечение содержит данные о выращивании разных культур – участие человека сведено к минимуму.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в городе создана целая экосистема поддержки стартапов и инновационных компаний.

“Один из ее субъектов — Агентство инноваций Москвы, чьи проекты помогают предпринимателям создавать и тестировать продукты в реальных условиях, масштабироваться на новые рынки, привлекать инвестиции от венчурных фондов или крупного бизнеса, а также находить заказчиков из числа корпораций или городских структур”, – сказал он.

Москва не только поддерживает инновационные стартапы, но и помогает бизнесу в непростые ковидные времена. С начала 2021 года в столице одобрили заявки более двух тысяч компаний на получение грантов и субсидий, общая сумма поддержки превысила два миллиарда рублей.



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