 

Лукашенко обратился к жителям Казахстана

06.01.2022, 13:48, Новости дня
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Участникам протестов в Казахстане необходимо вести переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с президентом Токаевым можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек», – приводит слова Лукашенко БелТа.

Белорусский лидер подчеркнул, что жителям Казахстана нужно понять: это их страна, и другой у них не будет. «Перевернуть страну – дорого потом ее будет восстанавливать. И там противоречия между кланами, группами дай бог какие, еще надо будет договориться», – указал он.

«Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым (он приглашает всех, кто желает) для переговоров и выстраивания своего государства», – добавил президент Белоруссии.

Он отметил, что ситуация в Казахстане поучительна и для Белоруссии.

«Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Дело не в этом. Не белорусы бы решали вопросы в Белоруссии», – заключил Лукашенко.

Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции, всего погибло 13 силовиков. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



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