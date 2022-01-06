Газпром и турецкая компания Botas заключили новый контракт

Новый контракт сроком на четыре года между «Газпром экспорт» и компанией Botas предполагает поставку 5,75 млрд куб. м газа ежегодно по газопроводу «Турецкий поток».

Пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры, был подписан перед новогодними праздниками.

«В частности, подписан новый контракт на поставку природного газа в адрес Botas, начиная с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб. м газа по газопроводу «Турецкий поток» ежегодно в течение четырех лет», – приводит ТАСС сообщение Газпрома.

Ранее сообщалось, что Турция и Газпром ведут переговоры по увеличению поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток" в 2022 году были незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд куб. м.

За 11 месяцев 2021 года холдинг поставил в Турцию газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в конце 2002 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.