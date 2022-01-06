 

Ученые выявили три фактора, повышающих риск заражения COVID-19

06.01.2022, 13:44, Разное
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Доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что при длительном употреблении спиртных напитков, перемене климата и приеме ибупрофена повышается риск заражения COVID-19.
Баранова утверждает, алкоголь оказывает отрицательно влияние на иммунитет. Во время зимних праздников люди употребляют большое количество спиртных напитков. По словам биолога, алкоголь способен подавлять действие иммунитета. В связи с этим происходит угнетение иммунной системы.

Алкогольные напитки напрямую связаны с метаболизмом. Для одного человека доза спиртного может быть допустимой, а у другого вызвать сильную иммуносупрессию.

Помимо алкоголя, организм человека ослабляет смена климата. Жители, проживающие в странах с холодным климатом, сбегают на Мальдивы или на юг. Резкий перепад температур – серьезный стресс для организма.

От похмелья люди спасаются ибупрофеном. Его пьют от головной боли, а он, в свою очередь, вредит иммунной системе. А если все три фактора объединятся, то риск возникновения коронавирусной инфекции будет крайне велик.
Перелет в другую страну – не только стресс для организма человека, а еще и большой риск. В поезде или в самолете можно заразиться COVID-19. Зачастую люди подхватывают «омикрон» именно во время перелета.

Профессор заявила, что у носителей второй и четвертой группы крови шанс заражение коронавирусом значительно выше.

Источник: www.m24.ru



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