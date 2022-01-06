 

Власти Казахстана пообещали остановить ведущуюся из Финляндии DDoS-атаку на интернет в течение месяца

06.01.2022, 13:11, Разное
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём очередном видеообращении опроверг появившуюся в СМИ информацию о блокировке интернета по указу властей. По его данным, отключение Сети спровоцировала DDoS-атака из Финляндии. Проблема будет решена в течение ближайшего месяца, заверил глава государства.

«Уважаемые граждане, прошу не распространять различного рода слухи о якобы выключении интернета руками властей. Мы чрезвычайно озабочены сложившейся ситуацией. Как мне доложили, сеть отключена из-за массированной атаки из Финляндии. Мои советники связывают это с желанием этой страны быстрее вступить в НАТО. Однако мы выдержим этот натиск. Я с народом и приложу все усилия, чтобы в течение месяца доступ к интернету у граждан нашей страны был восстановлен», — заявил Токаев.

Президент уверен, что страна-кандидат на вступление в НАТО «хочет поплясать перед своими американскими кураторами и через отключение интернета в Казахстане спровоцировать народ на цветную революцию». Также глава государства подчеркнул, что Финляндия получит жёсткий ответ на свои дестабилизирующие обстановку в стране действия. В том числе правительством обсуждается возможное прекращение морского сообщения с этим государством в том случае, если финны не прекратят атаку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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