 

Глава Нур-Султана заявил о распространении в городе призывов деструктивных сил

06.01.2022, 13:04, Новости дня
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В столице Казахстана правоохранители пресекают призывы деструктивных сил, в городе действует режим чрезвычайного положения, сообщил глава Нур-Султана Алтай Кульгинов.

«Призывы деструктивных сил наблюдаются и в Нур-Султане. Все факты пресекаются правоохранительными органами», – передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Кульгинов призывает население не посещать места массового скопления людей.

Кроме того, в столице работают оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан.

Общественный транспорт, все объекты, за исключением банков и ЦОНов, работают в штатном режиме. Комендантский час действует с 23.00 до 7 утра.

Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции, всего погибло 13 силовиков. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



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