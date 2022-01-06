Зачем им телевизоры? – Личное мнение

К сегодняшнему утру ситуация в Казахстане резко изменилась. За вчерашний день протесты перешли в мародёрство.

Захватив некоторые административные здания, площади, протестующие победили памятник Назарбаеву. После этого часть из них направилась грабить магазины.



Фото: Соцсети

К концу дня стало известно, что в Казахстан вводятся коллективные силы ОДКБ. Об этом попросил президент страны Токаев, возложивший на себя полномочия главы Совета безопасности Казахстана вместо Назарбаева.

На улицах жгут машины. Убивают полицейских. Протестующие остановили автомобиль, перевозивший военных, и поставили солдат на колени. По неподтверждённой информации, Казахстан вчера массово стали покидать частные борты с представителями местных элит.

Я собрала все самые важные видео, чтобы, посмотрев их, вы смогли оценить происходящее в Казахстане:

https://t.me/lenamiro/10587

Мирное население вынуждено прятаться. Сидеть и по домам и молиться, чтобы до них не добрались погромщики.

В заявлении Токаева говорится, что банды были подготовлены за границей. Людей грабят, женщин насилуют, самолёты в аэропорту захватили.

В Алма-Ате с утра идёт бой десантного подразделения с «террористическим бандами» — так их называет президент Казахстана. За ночь правительственные войска взяли протестующих в кольцо в центре города. По данным полиции, уничтожены десятки нападавших.

Силы ОДКБ будут направлены для защиты инфраструктурных объектов. МИД РФ призвал находящихся в Казахстане россиян укрыться с запасами еды и следить за сообщениями российского диппредставительства.

Банки почти все закрыты, к единственному работающему — очереди. Жители пытаются снять наличку со своих карт. Интернет отрубили снова. Телевидение фактически не работает.

https://t.me/lenamiro/10583

В этой ситуации очень жаль простых людей.

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