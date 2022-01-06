Певица Анна Семенович перечислила качества идеального мужчины

Эстрадная певица Анна Семенович ответила в Instagram на вопросы подписчиков. Артистка пояснила о важных чертах мужчин, на которые обращает внимание при поисках второй половинки.

41-летняя Анна Семенович не скрывает того факта, что ни разу не была замужем. Она ждёт идеального избранника, с которым захочет связать себя узами брака, и не торопит события. Экс-солистка группы «Блестящие» даже создала список важных для неё качеств.

В своём микроблоге певица решила пообщаться с поклонниками и поделилась мыслями о том, какого мужчину видит возле себя. В рубрике Instagram «вопрос-ответ» Анна Семенович рассказала, что ей нужен любящий молодой человек. Знаменитость заявила, что больше не будет тратить своё время на недостойных, как делала это раньше.

Артистка обращает внимание в мужчинах на целостность, смелость, обеспеченность, чувство юмора и ответственность. Анна Семенович считает, что её спутник по жизни должен также саморазвиваться. Певица заявила, что со своей стороны будет готова на всё ради своего возлюбленного, чего и ждёт в ответ.

Источник: www.passion.ru