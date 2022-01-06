Ксения Собчак прокомментировала скандальное интервью с Блиновской

Интернет активно обсуждает недавнее интервью Ксении Собчак. Телеведущая устроила допрос создательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской. Журналистка отрицает, что это интервью было всего лишь пиар-ходом.

Интернет-пользователи утверждают, скандальное интервью было выгодным для обеих женщин. Курбан Омаров не остался в стороне и прокомментировал данную ситуацию. Мужчина уверен, что Собчак просто подобрала удачный момент для интервью. Ведущая и Блиновская продумали весь план. Все было сделано ради популярности и внимания, – считает Омаров.

Подобные предложения очень не понравились Ксении Собчак. Женщина возмущена тем, что ее подозревают в намеренном создании скандальной ситуации. Она лишь хотела вывести модель на чистую воду. Телеведущая хотела добиться получения полной информации, поэтому ни о каком создании приятной атмосферы не могло быть и речи. Если люди будут чувствовать себя спокойно, то не будут достаточно откровенны в разговоре. Как сказала сама Ксения Собчак, она лишь хотела «сбить маску» с Блиновской. Телеведущая действовала по своей схеме и сумела разговорить бывшую супругу Омарова.

Источник: kadara.ru