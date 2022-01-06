Королева Елизавета II: Гарри и Меган Маркл больше не часть семьи

Елизавета II без слов высказалась о решении своего внука Гарри и его жены Меган Маркл сложить королевские полномочия.

Прошло уже два года после того момента, как герцоги Сассекские приняли решение начать новую жизнь, отказаться от королевских привилегий и стать финансово независимыми. Всё это время инсайдеры и пользователи социальных сетей могли только предполагать, какие же мысли у Елизаветы II на этот счёт. Королева всё-таки сумела поделиться своим мнением без лишних слов в канун Нового года.

На официальной странице в Instagram Елизавета II поздравила всех подписчиков с новогодними праздниками и подытожила уходящий 2021-ой год. Видео с поздравлениями королевы составляют фотокарточки всех членов семьи правящей династии. Активные пользователи социальной сети заострили внимание на том факте, что в слайд-шоу не было добавлено ни одной фотографии принца Гарри и его супруги, которые тоже считаются частью семейства.

Меган Маркл поделилась, что она и её муж хорошо ладят с Елизаветой II. Герцоги Сассекские даже дали имя своей дочери в честь неё. Эксперты же считают, что королева с помощью ролика очень тонко смогла продемонстрировать свою позицию.