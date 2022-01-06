 

Мнение: Ввод войск ОДКБ в Казахстан. Опрос

06.01.2022, 12:54, Разное
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Для тех, кто просил продублировать опрос https://t.me/boris_rozhin/18882 из Телеграма в блоге.

View Poll: Ввод войск ОДКБ в Казахстан. Опрос

Трансляция по событиям в Казахстане идет здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь – сегодня по идее начнется зачистка погромщиков и мародеров в Алма-Ате, а также начнется ввод передовых контингетов войск стран ОДКБ – в авангарде должны идти армяне и невероятные киргизы, как главные специалисты по протестам)

Источник: Colonel Cassad



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