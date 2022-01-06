Щерба: Бывшему зятю Назарбаева коллеги “выбили” козырное место на кладбище в Вене. Зря Киплинг писал, что Западу и Востоку “никогда не сойтись”

В контексте казахстанских событий расскажу небольшую дипломатическую быль. В 2002–2007 годах послом Казахстана в Австрии был Рахат Алиев, генерал-майор, чрезвычайный и полномочный посол, лауреат всевозможных государственных премий, президент всевозможных холдингов, а по совместительству – зять Назарбаева. Личность легендарная и колоритная.

Как это часто случается с родственниками великих начальников, посол Алиев был феноменально успешным бизнесменом. С несколько необычными бизнес-методами. Так, в 2007 году, без отрыва от дипломатической работы он лично совершил похищение двух акционеров казахстанского банка “Нурбанк”, которых пытался убедить переписать на него право собственности. Как писала пресса, тела похищенных дипломатом людей были найдены через два года.

Дело получило огласку. Терпение власть имущего тестя лопнуло. Зять-посол был уволен, лишен всех регалий, объявлен в розыск. Ну а самое главное – он перестал являться зятем.

Несколько лет Алиев находился в Вене, где основал несколько успешных бизнес-проектов. В 2014 году сдался австрийской полиции, но экстрадиция не состоялась. 24 февраля 2015 года был найден повешенным в камере. Обстоятельства смерти пресса оценила как загадочные.

Если будете посещать центральное кладбище Вены (именно там, где лежат Моцарт, Бетховен, Брамс, Шуман и другие великие европейцы), вы сразу увидите пантеон почетных граждан Вены. Невероятно красивые надгробия и склепы, преимущественно с XIX века. Среди них есть и достаточно новое надгробие. Это Рахат Алиев. По всей видимости, его семья и коллеги по бизнесу смогли убедить потомков одного из жителей пантеона переселить покойника и поделиться козырным местом.

Такая вот история. Зря Киплинг писал, что “Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и им не сойтись вдвоем”. Сошлись. Я даже могу показать место их встречи на Венском кладбище.

Источник: Alexander Scherba / Facebook

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