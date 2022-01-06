 

Посольство США поздравило ПЦУ с годовщиной получения томоса

06.01.2022, 12:53, Новости дня
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“Поздравляем православную церковь Украины с третьей годовщиной получения томоса об автокефалии! Украинцы вправе свободно исповедовать религию, без внешнего вмешательства”, – отметили в посольстве США.

Вітаємо Православну Церкву України з третьою річницею отримання Томосу про автокефалію! Українці мають право вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання. pic.twitter.com/eFiN5DDm2t

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 6, 2022

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

ПЦУ признали Вселенский и Александрийский патриархаты, Греческая и Кипрская поместные православные  церкви. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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