 

“Какая горячая!”, “Жаркая и пикантная”. 55-летняя Хайек показала, как выглядит на отдыхе без макияжа

06.01.2022, 12:53, Новости дня
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Актриса выбрала модель платья с облегающим грудь верхом и свободного кроя юбкой. Она засветила декольте в смелом выкате.

Хайек позировала во время отдыха на природе. Она предстала без видимой косметики на лице. 

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Какая горячая!” – прокомментировала подписчица cecil.gonzales2.

“Жаркая и пикантная”, – отметил cianlucapaliuca.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: “Телохранитель жены киллера”, “Вечные”.

“Дом Gucci” – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Его мировая премьера состоялась 24 ноября 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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