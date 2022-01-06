Счастливчики января 2022-го: кто из знаков зодиака в начале года поймает удачу за хвост

Первый месяц наступившего года для представителей некоторых знаков зодиака будет невероятно насыщенным, продуктивным и радостным. Главное условие при этом – бороться с апатией и ленью, не испытывать зависимости от внешних событий, прогонять прочь негативные мысли. Еще одно требование – окружить себя теми людьми, которые вам приятны и интересны. Так кому же в январе улыбнется удача? Ответ дают звезды!

Овен

Астрологи утверждают: январь для Овнов будет крайне благоприятным месяцем, особенно в плане материальных ценностей. Вы можете смело начинать новое дело, создавать с нуля бизнес, включиться в новый проект, найти подработку или хобби, которые позволят увеличить ваш доход. Если вы сможете достойно справиться с теми задачами, которые поставите перед собой, то будете щедро вознаграждены, и не только финансово! Вы станете намного богаче духовно! Враги и недоброжелатели не смогут помешать вам в задуманном, ведь удача всегда будет на вашей стороне. Ничего не бойтесь и смело двигайтесь вперед!

Рак

Удача – это то, что в первые дни нового года будет совершенно непредсказуемо появляться и так же неожиданно пропадать. Астрологи убеждены: времени, когда Фортуна будет к вам благосклонна, вполне хватит для того, чтобы разрешить сложные дела, которые беспокоят вас не первый день, совершить прорыв в любовной сфере. В целом, говорят звезды, январь будет насыщенным и ярким месяцем, полным приключений, интересных вызовов и задач в самых разных сферах вашей жизни! Будьте готовы к тому, что энергия января захлестнет вас и подарит счастье!

Дева

2022 год будет полон приятных событий и случайностей, говорят астрологи. Люди, рожденные под этим созвездием, смогут наконец-то расставить приоритеты, определиться с тем, чего хотят в будущем, распланировать важные дела. А вот январь подарит Девам источник мотивации! Скорее всего, вам откроется информация, которая буквально перевернет ваш мир с ног на голову, переменит сложившиеся взгляды на жизнь и разрушит стереотипы. В общем, если верить звездам, первый месяц наступившего года будет для вас судьбоносным!

Козерог

Звезды говорят: Фортуна наконец-то улыбается представителям этого знака зодиакального круга. Она подарит огромное количество энергии и сил. Этого вполне хватит для того, чтобы справиться с какими-то неурядицами и сложностями, которые могут появиться на вашем жизненном пути. Помимо сил, звезды наградят Козерогов мудростью, терпением и ответственностью. А это значит, что январь будет идеальным временем для обучения, приобретения новых знаний, навыков (причем в любой выбранной вами сфере)!

Водолей

Водолеев, как и Козерогов, на протяжении всего января будет просто переполнять энергия! Астрологи дают полезный совет: не тратьте эту энергию впустую, лучше займитесь решением важных задач. Если вы настроитесь на правильную волну, вы сумеете притянуть к себе правильных людей и правильные события. Это будет несложно, ведь вы обладаете сильным характером, поразительной стойкостью и невероятной силой воли! Впустите в себя эту энергию – и вы будете удивляться тому, как легко вам все дается!