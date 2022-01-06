 

Собянин рассказал о сохранении исторического наследия Москвы

06.01.2022, 12:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 2011 года в Москве отреставрировано более 1,7 тысячи объектов культурного наследия. На охрану поставлено около 500 объектов, учтено 8,6 тысячи и установлено 600 охранных зон, уточнил Собянин.

Мэр отметил, что для сохранения памятников у столицы есть все возможности: власти уделяют теме большое внимание, в распоряжении города есть лучшие в стране и в мире специалисты, к реставрационным работам подключается неравнодушный к московской истории бизнес.

Градоначальник рассказал, что за счет бюджета города отреставрировано 1018 объектов (59%). Остальные привели в порядок благодаря частным инвестициям.

В результате доля памятником в хорошем состоянии выросла с 65% до 95,4%.
Власти Москвы будут поддерживать темпы реставрации. Планируется снизить долю аварийных объектов, а конечной целью станет возвращение к жизни всех исторических объектов, сообщил мэр.

Разрешения выданы на приведение в порядок еще 655 объектов. В наступившем году начнутся работы в кинотеатре “Ударник” и завершатся в Театре эстрады и некрополе Новодевичьего монастыря. Продолжится реставрация в Центральном телеграфе, Центральном московском ипподроме и на 23 объектах ВДНХ.

Также идет работа над обликами Театра на Малой Бронной, Московского императорского почтамта и телеграфа, зданий Рязанского трамвайного парка и Дворца пионеров и школьников на Воробьевых горах.

Ранее Собянин рассказал о развитии программы “Мой район”. В Москве приступят к реализации адресных проектов благоустройства, сообщил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Мнение: Как Китай экономически выпорол Австралию

27.10 / Политолог Корнилов: Зеленский пошел по стопам Януковича

13.06 / Моет голову раз в неделю, а волосы сушит естественным путем: современная “Рапунцель” раскрыла свои секреты

30.12 / Володин указал на необходимость анализа эффективности работы органов власти

17.02 / Бельгия предостерегает от поддельных российских вакцин

05.08 / Стас Пьеха: что такое семейные легенды и к чему они приводят

05.09 / Мнение: Карта, склеенная скотчем…

17.01 / Мнение: Частные военные компании и многополярность: какие ЧВК нужны Италии

26.05 / Донбасс подождет: аналитик Калиниченко советует Зеленскому договариваться с Путиным по газу

02.11 / Белорусского оппозиционера задержали в машине с мертвым зубром в багажнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика