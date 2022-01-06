Собянин рассказал о сохранении исторического наследия Москвы
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С 2011 года в Москве отреставрировано более 1,7 тысячи объектов культурного наследия. На охрану поставлено около 500 объектов, учтено 8,6 тысячи и установлено 600 охранных зон, уточнил Собянин.
Мэр отметил, что для сохранения памятников у столицы есть все возможности: власти уделяют теме большое внимание, в распоряжении города есть лучшие в стране и в мире специалисты, к реставрационным работам подключается неравнодушный к московской истории бизнес.
Градоначальник рассказал, что за счет бюджета города отреставрировано 1018 объектов (59%). Остальные привели в порядок благодаря частным инвестициям.
В результате доля памятником в хорошем состоянии выросла с 65% до 95,4%.
Власти Москвы будут поддерживать темпы реставрации. Планируется снизить долю аварийных объектов, а конечной целью станет возвращение к жизни всех исторических объектов, сообщил мэр.
Разрешения выданы на приведение в порядок еще 655 объектов. В наступившем году начнутся работы в кинотеатре “Ударник” и завершатся в Театре эстрады и некрополе Новодевичьего монастыря. Продолжится реставрация в Центральном телеграфе, Центральном московском ипподроме и на 23 объектах ВДНХ.
Также идет работа над обликами Театра на Малой Бронной, Московского императорского почтамта и телеграфа, зданий Рязанского трамвайного парка и Дворца пионеров и школьников на Воробьевых горах.
Ранее Собянин рассказал о развитии программы “Мой район”. В Москве приступят к реализации адресных проектов благоустройства, сообщил он.
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