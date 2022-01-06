За сутки в РФ выявили 15,3 тыс. новых случаев коронавируса

В РФ за прошедшие сутки было выявлено 15 316 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,5 млн случаев заболевания с начала пандемии.

Выписано по выздоровлении за сутки 22 949 человек, за это же время скончались 802 заболевших, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявлено 2357 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1286, в Московской области – 742.

Накануне в РФ было выявлено 15 772 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 456.