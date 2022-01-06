Мародеры напали на пять телеканалов в Алма-Ате

Погромщики и мародеры напали на здания пяти телеканалов в Алма-Ате, пострадал сотрудник одного из СМИ, сообщил телеканал «Хабар 24».

Нападению подверглись телеканалы «МИР», «Евразия», «Хабар», «Казахстан» и КТК, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram

«Во время нападения пострадал один сотрудник канала «Казахстан». Он получил легкие травмы», – говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждена дорогая аппаратура, мародеры украли видеокамеры.

Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.