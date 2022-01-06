 

Мародеры напали на пять телеканалов в Алма-Ате

06.01.2022, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Погромщики и мародеры напали на здания пяти телеканалов в Алма-Ате, пострадал сотрудник одного из СМИ, сообщил телеканал «Хабар 24».

Нападению подверглись телеканалы «МИР», «Евразия», «Хабар», «Казахстан» и КТК, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram

«Во время нападения пострадал один сотрудник канала «Казахстан». Он получил легкие травмы», – говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждена дорогая аппаратура, мародеры украли видеокамеры.

Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности в Белоруссии

15.07 / Предложения жителей Донбасса включат в программу «Единой России» по развитию ЛНР и ДНР

10.03 / В МИД оценили решение суда по делу об убийстве посла Карлова

07.08 / Глава Пентагона обсудил вопросы безопасности с китайским коллегой

25.02 / Skoda опубликовала первые фотографии хетчбэка Fabia нового поколения

05.09 / Бывший кандидат в президенты США Буттиджич и его партнер Частен усыновили двух детей

05.07 / Пожар на фабрике в Баку потушен

18.11 / Оглашен приговор по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

27.10 / Российские банки в сентябре продали 26,7 тонны золота

15.04 / Каменских в Мексике сделала признание на камеру о своей уникальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика