 

Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции

06.01.2022, 12:20, Новости дня
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В Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибло 13 силовиков, сообщили в комендатуре города.

«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 12 погибших силовиках. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.

Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы«. Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



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