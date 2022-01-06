Мнение: Проекты NED по продвижению демократии в Казахстане

Проекты NED работающие в Казахстане. Информация от февраля 2021 года. Информация открытая и выложена на сайте NED.

Ниже представлены работающие в Казахстане проекты только от NED.

Защита свободы мирных собраний

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности

50 000 долл. США

Содействовать свободе мирных собраний в Казахстане. Организация будет проводить стратегические судебные процессы в поддержку активистов, подвергающихся репрессиям, анализировать существующее и предлагаемое законодательство на предмет соответствия международным нормам, составлять проекты рекомендаций по политике и разрабатывать методологию мониторинга нарушений свободы мирных собраний. Он также проведет обучающую программу о свободе мирных собраний на казахском и русском языках как для гражданских активистов, так и для представителей региональных властей.

Защита прав человека

CA Analysis & Research Center Limited

29 200 долл. США

Информировать граждан Казахстана об их правах и ситуации с правами человека в стране. Будет поддерживаться информационный веб-сайт с акцентом на просвещение граждан об их правах, повышение осведомленности о нарушениях прав человека и предоставление гражданам юридической помощи. Сайт будет издаваться на русском и казахском языках и будет включать статьи и мультимедийный контент, публикуемый ежедневно.

Воспитание активной и заинтересованной молодежи

Демократические идеи и ценности

65 000 долл. США

Содействовать гражданской активности молодежи в Казахстане. Организация будет поддерживать мультимедийный веб-сайт, который будет освещать текущие события и политические процессы в Казахстане. Для поощрения гражданской активности молодежи на сайте будут обсуждаться текущие события и политическая система Казахстана в формате, который легко обсуждать и распространять в социальных сетях. Сайт, содержащий статьи, инфографику, иллюстрации, видео и подкасты, будет ежедневно публиковаться на русском и казахском языках.

Защита прав человека

Общественный Фонд «Ар Рух Хак»

37 250 долл. США

Защищать права человека в Казахстане. Организация будет составлять, проверять и обнародовать исчерпывающий список лиц, которые подвергались преследованиям или лишению свободы по политическим или религиозным мотивам в Казахстане. Организация также будет следить за условиями содержания таких заключенных и оказывать им помощь в подготовке жалоб и апелляций по мере необходимости. Кроме того, организация проведет сравнительное исследование законодательства и предложит рекомендации по совершенствованию законодательства. На протяжении всего периода реализации проекта организация будет вести правозащитную деятельность внутри страны и за рубежом.

Независимые новости и комментарии

Свобода информации

56 000 долл. США

Обеспечить независимый источник национальных новостей и аналитики в социальных сетях для русскоязычной и казахскоязычной аудитории. Организация будет обеспечивать освещение национальных новостей, а также независимый анализ и комментарии для русскоязычной и казахскоязычной аудитории путем выпуска новостных видеопрограмм и других мультимедийных материалов. Контент будет содержать анализ текущих событий и важных политических и социальных проблем в Казахстане с комментариями продемократических деятелей. Он будет публиковать свои видеопрограммы, инфографику и статьи непосредственно на YouTube, Instagram, Telegram и других социальных сетях.

Обсуждение и комментарии независимых видеоновостей

Независимое информационное агентство Политон

60 000 долл. США

Обеспечить независимый источник национальных новостей и комментариев в видеоформате в Казахстане. Организация будет производить видеодискуссии и дебаты о текущих событиях. В видеороликах будет представлен анализ текущих событий и важных политических и социальных проблем в Казахстане с комментариями влиятельных продемократических аналитиков и деятелей. Организация будет транслировать свои видеопрограммы в прямом эфире на YouTube, Facebook и других социальных сетях. Его видео будут распространяться различными партнерскими организациями с широким охватом в Казахстане.

Поощрение и защита гражданского общества

Общественный фонд "Международная правовая инициатива"

69 920 долл. США

Продвигать основные свободы в Казахстане и оказывать юридическую помощь представителям гражданского общества. Организация будет отслеживать потенциальные угрозы и ограничения для независимой деятельности гражданского общества в стране, готовить аналитические отчеты и предоставлять стратегическую юридическую помощь. Они также будут составлять отчеты и активно распространять информацию о возникающих угрозах и нарушениях в отношении гражданского общества международным организациям. Наконец, организация выпустит видеоролики о национальных и международных правах человека и проведет серию встреч с активистами гражданского общества в регионах Казахстана.

Содействие гражданской активности

Демократические идеи и ценности

60 000 долл. США

Содействовать повышению осведомленности общественности о гражданской активности и волонтерстве в Казахстане. Организация будет освещать работу восходящих активистов в различных сферах на своем веб-сайте. На сайте будут представлены новые активисты, решающие ключевые социальные, гражданские и политические проблемы в Казахстане и Евразии. Получатель гранта разработает новый раздел веб-сайта, который будет охватывать транснациональные водные проблемы Центральной Азии, их экологические и социальные последствия, неэффективное управление, которое их вызывает, и активистов, которые работают над их решением.

Содействие свободным и справедливым выборам

Политические процессы

33 700 долл. США

Содействовать свободным и справедливым выборам в Казахстане. Организация расширит возможности и профессионализм активистов для проведения пропагандистских кампаний, особенно в отношении избирательных вопросов. Организация обучит основную группу инструкторов по наблюдению за выборами, поможет им создать новую организацию по наблюдению за выборами и подготовит усилия по наблюдению за выборами в преддверии парламентских выборов 2020 года.

Содействие свободным и справедливым выборам

Общественный фонд «Крылья свободы»

49 600 долл. США

Содействовать точным, подотчетным и прозрачным выборам в Казахстане. Организация будет обучать наблюдателей наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане в 2020 году, оказывать правовую поддержку наблюдателям в день выборов, координировать наблюдение за выборами и делиться результатами мониторинга с общественностью, в социальных сетях и с другими активистами, ведущими деятельность, связанную с выборами. Кроме того, организация создаст место для встреч активистов и наблюдателей за выборами, чтобы они могли собираться и координировать свои действия.

Содействие свободным и справедливым выборам

Молодежная информационная служба Казахстана

39 200 долл. США

Содействовать точным, подотчетным и прозрачным выборам в Казахстане. Организация будет обучать граждан наблюдению за выборами, развивать национальную сеть наблюдателей за выборами и наблюдать за предстоящими парламентскими выборами. Организация будет использовать свою обширную национальную сеть для обучения наблюдателей, объединения многих географически разнесенных групп, уже участвующих в наблюдении за выборами, поощрения использования общей методологии среди этих групп и наблюдения за выборами.

Содействие свободе ассоциации

Верховенство закона

114 066 долл. США

Укрепить независимость адвокатов в Казахстане. Организация будет поддерживать инкубацию и развитие активной сети адвокатов, способных эффективно разрабатывать стратегию и предпринимать ответные меры, направленные на противодействие посягательствам на их профессиональную деятельность. Организация проведет серию встреч для содействия установлению контактов между адвокатами и совместному обсуждению общих проблем. Они также совершат ознакомительные поездки в Казахстан с международными юристами. На основе этих поездок будут продвигаться отчеты и международная пропагандистская работа.

Развитие исторической памяти

Клуб казахстанских журналистов

33 000 долл. США

Содействовать общественному пониманию и обсуждению вопросов советской и новейшей истории Казахстана. Организация выпустит три документальных фильма, посвященных периодам политических репрессий в истории Казахстана в двадцатом веке. Они покажут эти фильмы в местных кинотеатрах и обеспечат их широкое распространение в Интернете. После производства фильма организация будет организовывать онлайн- и офлайн-мероприятия и дискуссии, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам репрессий в прошлом и исторической памяти.

Продвижение независимых СМИ

Уральская неделя

91 283 долл. США

Содействовать доступу к объективной, точной и своевременной информации о текущих делах и политике и укреплять независимые СМИ в Казахстане. Организация будет обеспечивать освещение последних новостей, углубленный анализ политически важных текущих событий и оригинальные репортажи о расследованиях. Издание также будет производить мультимедийный контент на казахском и русском языках для своего веб-сайта.

Содействие свободе Интернета

ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиацентр»

58 900 долл. США

Чтобы контролировать свободу в Интернете и выступать за бесплатный и безопасный Интернет. Организация будет обучать активистов, журналистов и блоггеров цифровой безопасности и методам проведения онлайн-кампаний. Он будет контролировать Интернет на предмет заблокированных в Казахстане сайтов и оказывать юридическую помощь заблокированным сайтам. Наконец, он предоставит гражданам Казахстана информацию о свободе в Интернете, цифровых правах и цифровой безопасности.

Содействие общественно-политическому дискурсу

Демократические идеи и ценности

41 000 долл. США

Повысить способность казахстанских активистов формулировать государственную политику и поощрять общественное обсуждение. Организация будет выпускать программные документы по ключевым вопросам, которые в настоящее время обсуждаются гражданским обществом, и делиться своими политическими идеями с широкой общественностью. Он соберет международно признанных экспертов по демократизации, верховенству закона или правам человека в Казахстан для обсуждения ключевых вопросов с местными активистами.

Школа прав человека

Молодежная информационная служба Казахстана

64 750 долл. США

Содействовать профессиональному развитию молодых правозащитников в Казахстане. Организация проведет вводные семинары для молодых правозащитников в шести регионах Казахстана по основам прав человека, гражданской активности, а также национального и международного законодательства в области прав человека. Затем организация проведет семинар по повышению квалификации и школу гражданской активности. Отобранные участники будут реализовывать инициативы и кампании в области прав человека в своих регионах

Укрепление независимых СМИ

Власть

48 267 долл. США

Повышать доступность качественного и инновационного медиа-контента с упором на события в регионах Казахстана. Организация будет работать с независимыми журналистами и СМИ в регионах для выпуска серии совместных публикаций и медиа-продуктов с использованием современных методов повествования. Эти продукты СМИ будут публиковаться на сайтах региональных СМИ, а также на собственном сайте организации и в соответствующих аккаунтах в социальных сетях.

Поддержка независимых СМИ

CA Analysis & Research Center Limited

45 000 долл. США

Содействовать доступу к объективной, точной и своевременной информации о текущих делах и политике в Казахстане. Организация будет публиковать новости и оригинальный анализ политической, социальной и экономической ситуации в Казахстане. Веб-сайт организации, который будет на русском языке, будет включать последние новости, журналистские расследования, мультимедийные материалы и подробные статьи. Целевая аудитория – граждане Казахстана и желающие за рубежом.

Поддержка видео-расследований

Общественный фонд «Социально-экологический фонд»

36 855 долларов США

Повышение осведомленности общественности о связи между коррупцией и ухудшением состояния окружающей среды в Казахстане. Организация закажет контракт на производство серии видеоисследований о том, как коррупция способствует ухудшению состояния окружающей среды. Темы для исследования включают качество воздуха, развитие территорий, охраняемых государством, и атомную энергию. Эти расследования выявят негативное влияние коррупции на управление и окружающую среду в Казахстане. Видео-расследования будут широко распространяться в социальных сетях.

https://www.ned.org/region/eurasia/kazakhstan-2020/ – цинк

И все это только один из многих фондов (и только то, что показано в открытых источниках), которые работают по такой схеме годами и десятилетиями. Все это разумеется работало и работает с дозволения и попустительстве властей Казахстана. Точно также, как до недавнего времени все это работало и в Белоруссии. А потом начинаются удивления в стиле "мы думали вы такие, а вы вот оказывается какие…"

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