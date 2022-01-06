 

“Все временно – политика, взгляды”. Известная украинская певица поддержала объявившую о гастролях в Украине Ани Лорак

06.01.2022, 12:08, Новости дня
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Каминская отметила, что они встретились в одном из турецких отелей.

“Как бы что ни происходило, но весть голос страны в нашей стране и мы не ценим то, что имеем! Все временно – политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак – артистка! И, видимо, вакуум информационный – это про нас”, – написала Каминская.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Контекст:

3 января Ани Лорак в комментарии украинскому изданию “КП в Украине” сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.

Певец Павло Зибров, комментируя по просьбе журналистов издания “Сегодня” заявление строящей карьеру в РФ певицы о гастрольном туре по украинским городам, отметил, что “одиозным артистам тут делать нечего”.

После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в апреле 2021 года, комментируя выступления украинских артистов в России после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, заявил, что Украина не может запретить им гастролировать на территории страны-агрессора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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