Корогодский: Моя семья переехала из Израиля в Киев после того, как мой сын назвал Меламуда папой

Говоря о своих детях, Корогодский отметил, что его младшая дочь Мария занимается пением, хотя ни у него, ни у жены нет “ни слуха, ни голоса”.

Гордон в шутку предположил, что дочь не от него.

“Да, я так и сказал сначала. У нас еще такая х…йня – не за столом будет сказано, мне только сейчас это пришло в голову: у нас были соседние дома с Меламудом в Израиле. А у Меламуда абсолютный слух… А ездили мы тогда по очереди. Кстати, переехала семья из Израиля в Киев после того, как сын назвал Меламуда папой. Приехал. Меламуд – дежурный папа. И жена говорит: “Все, хватит. Мы в Киев возвращаемся”, – рассказал бизнесмен.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – “техник-электрик”) и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – “электрификация железнодорожного транспорта”). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт.

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге “25 крупнейших рантье”, составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн.

В 2013 году предприниматель основал фонд “Жизнелюб”, который помогает пенсионерам.

Корогодский – автор нескольких книг, в том числе “Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика”, “У нас был секс” (в соавторстве с Наташей Влащенко), “Красная книга Гарика”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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