 

Редкий кабриолет Buick Blackhawk выставят на торги в январе 2022 года

06.01.2022, 12:06, Новости дня
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На аукционе Mecum выставили на продажу редкую модель под названием Buick Blackhawk.

Автомобиль выполнен в кузове кабриолета. Вместе с тем выпуск осуществили в рамках 100-летнего юбилея американского бренда. По дизайну кузова прослеживаются наиболее примечательные особенности моделей различных лет. Вместе с тем Buick Blackhawk представляет собой лишь концептуальное транспортное средство, не готовое к езде по дорогам общего пользования.

Кроме того, автомобиль базируется на модификации Buick Riviera. Известно, что разработчиками применен под капотом 7,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 463 л.с. С такими параметрами разгон до 100 км в час достигается за 5 секунд. Стоимость концепта пока не озвучена производителем.



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