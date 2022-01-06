Первый запуск в новом году — Северная Корея испытала баллистическую ракету

Северная Корея, судя по всему, в первый раз в этом году осуществила запуск баллистической ракеты, которая пролетела около 500 км и упала в Японском море, пишет The Guardian. При этом южнокорейские власти призвали Пхеньян к диалогу, напомнив, что подобные стрельбы могут усилить напряжённость на полуострове.



AP

Северная Корея, судя по всему, осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Эти первые в этом году стрельбы вызвали осуждение Японии, а также призывы сесть за стол переговоров со стороны Южной Кореи, пишет The Guardian.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи и Береговая охрана Японии заявили, что запущенный снаряд «похож» на баллистическую ракету, в то время как в Сеуле сообщили, что он упал в Японском море.

Ракета наземного базирования была запущена с восточного побережья Северной Кореи и пролетела всего около 500 км, упав в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По словам Объединённого комитета начальников штабов, спецслужбы Южной Кореи и США пытаются узнать подробности о стрельбах.

«Наши военные находятся в состоянии готовности в рамках ожидания возможного нового запуска и внимательно следят за ситуацией в тесном сотрудничестве с Соединёнными Штатами», — отметили в ведомстве.

В то же время президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Северную Корею к диалогу, выразив обеспокоенность тем, что стрельбы могут усилить напряжённость и нанести ущерб отношениям между двумя странами.

Данное испытание стало первым ракетным запуском с октября, и оно пришлось на трудное для Пхеньяна время. Северная Корея столкнулась с нехваткой продовольствия и экономическим кризисом, который вызван закрытыми с Китаем границами из-за пандемии коронавируса. При этом ядерные переговоры Пхеньяна с Вашингтоном явно вновь зашли в тупик.

Между тем, если в прошлом Северная Корея одновременно запускала две и более ракет, на этот раз она обошлась всего лишь одной. При этом считается, что Пхеньян располагает ракетами дальнего радиуса действия, способными добить до материковой части США, а также баллистическими ракетами подводного базирования.