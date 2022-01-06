Мирный атом опасен — Берлин осудил Еврокомиссию за желание признать ядерную энергию экологичной

Новое коалиционное правительство Германии однозначно отреагировало на предложение Еврокомиссии внести ядерную энергию и природный газ в список экологичных источников энергии, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению Берлина, мирный атом опасен. К тому же не решён вопрос с утилизацией отходов. Природный же газ действительно можно и дальше использовать в качестве переходной технологии, но никаких специальных актов для этого составлять не нужно, убеждены власти ФРГ.

В «светофорной коалиции», состоящей из СДПГ, зелёных и СвДП, царит согласие в оценке недавних предложений по поводу классификации энергоносителей. Еврокомиссия высказалась за то, чтобы при соблюдении определённых условий ядерная энергия и природный газ были внесены в список экологичных энергоносителей. «Мы согласны с тем, чтобы пока что использовать природный газ в качестве переходной технологии», — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

ШТЕФФЕН ХЕБЕШТРАЙТ, официальный представитель правительства Германии: Поэтому предложения в делегированном законодательном акте Еврокомиссии по поводу газа созвучны с позицией немецкого правительства, хотя в таком акте, по нашему мнению, не было необходимости. <…> Федеративная республика Германия отвергает мирное использование ядерной энергии. Мы недавно, ещё до конца года, отключили три атомных электростанции. Три других останутся подключёнными к сети до конца этого года. После этого мы отключим и их. Таким образом мы добьёмся полного выхода Германии из ядерной энергетики. Мы считаем, что ядерная технология опасна. По нашему мнению, вопрос по поводу утилизации отходов так и не решён.

Теперь в немецком правительстве будут обсуждаться дальнейшие действия. Возможность подачи иска не рассматривается, говорит Хебештрайт. Ведь он и так может касаться лишь вопроса: «А имеет ли Еврокомиссия вообще право озвучивать предложения по поводу так называемой таксономии?» По его словам, классификация зелёных технологий должна служить тому, чтобы частные инвестиции активнее шли на развитие возобновляемых источников энергии.

Дата выхода в эфир 04 января 2022 года.